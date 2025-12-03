Енергетики вимушені вимикати світло через російські ракетно-дронові атаки.

У четвер, 4 грудня, в усіх регіонах України застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в "Укренерго".

Причина запровадження обмежень - наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В "Укренерго" оприлюднили час і обсяг застосування обмежень:

Відео дня

графіки погодинних відключень для населення - з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг;

графік обмеження потужності для промислових споживачів - з 00:00 до 23:59.

В енергетичній компанії нагадали, що час та обсяг відключень світла можуть змінитися.

"‎Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" ‎– зазначили в "Укренерго".

Відключення світла в Україні – останні новини

Нещодавно Росія вчергове атакувала українські енергетичні об’єкти. Внаслідок ударів без світла залишилися споживачі у чотирьох областях.

Нагадаємо також, що у кінці листопада, після сьомої масованої атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури, без світла залишились понад півмільйона споживачів у столиці, Київській та Харківській областях.

За кілька днів до цього у Харківській, Сумській та Полтавській областях запровадили аварійні відключення світла через складну ситуацію в енергетичній системі країни.

Вас також можуть зацікавити новини: