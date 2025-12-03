Відповідаючи на висловлювання Путіна на адресу Європи Сікорський підкреслив, що "Росія перебуває в значно слабшому становищі, ніж вона сама собі уявляє".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що після сьогоднішніх переговорів у Брюсселі Рада Росія-НАТО, консультаційний форум, створений 2002 року, "більше не існує". Про це пише The Guardian.

Він сказав, що цей орган був "створений за часів, коли здавалося, що європейську безпеку можна побудувати з Росією, але ці часи пішли в минуле через рішення Росії про вторгнення".

"Сьогодні ми створюємо європейську безпеку проти Росії, і це нарешті знайшло своє інституційне вираження", - пояснив міністр.

Відповідаючи на висловлювання президента РФ Володимира Путіна на адресу Європи Сікорський наголосив, що "Росія перебуває в значно слабшому становищі, ніж вона сама собі уявляє". Він додав:

"Можливо, Путіну брешуть, щоб він думав, що це не так, але в певному сенсі той факт, що він нам погрожує, корисний, оскільки змушує нас зосередитися на питанні підтримки України".

Дипломат також прокоментував пропозицію ЄС про "репараційний кредит" для України, заявивши, що це механізм, який "може вирішити результат цієї війни".

"Якщо Путін дійде висновку, що в України є ці гроші і вона може фінансувати як державу, так і свою оборону протягом двох-трьох років, йому доведеться переглянути, чи може він дозволити собі продовжувати війну ще 2-3 роки", - сказав він.

Сікорський заявив, що підтримує заклики до прем'єр-міністра Бельгії відмовитися від своєї позиції, підкресливши, що "розблокування цих активів для України може стати найважливішим фактором прискорення миру".

За його словами, він розуміє стурбованість Бельгії з приводу ризиків і сподівається, що пропозиції комісії дадуть достатньо гарантій.

Можливість нападу РФ на НАТО

Раніше представник Об'єднаного морського командування НАТО командер Арло Абрахамсон заявив, що загроза нападу на країни Балтії з боку Росії існує, але в Альянсі уважно стежать за діями росіян.

