Цибуля в Україні продовжує дешевшати: скільки вже коштує кілограм

Овоч коштує на 68% менше, ніж рік тому.

Ціни в Україні на ріпчасту цибулю опустилися до 3-8 грн/кг, що в середньому на 22% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Вартість цибулі продовжує поступово знижуватися через помітне ослаблення попиту на цю продукцію, тоді як пропозиція на ринку залишається надмірною.

Відео дня

Особливо вплинуло збільшення пропозиції овочу середньої та низької якості. В сезон збиральних робіт йшли затяжні дощі, тож якість врожаю істотно постраждала. Великі об’єми зібраної продукції виявилися непридатними для тривалого зберігання.

Тому фермери зараз прагнуть якнайшвидше реалізувати таку цибулю і продовжують знижувати відпускні ціни. При цьому товар високої якості аграрії можуть дозволити собі притримати у сховищах, сподіваючись на зростання цін.

З урахуванням низхідного цінового тренду, цибулю в Україні зараз продають в середньому на 68% дешевше, ніж на початку грудня минулого року.

Ціни на цибулю в супермаркетах України

За один кілограм цибулі в Novus потрібно заплатити 6,49 гривні.

Цибуля ріпчаста вагова в Varus коштує 6,5 грн/кг.

По 6,49 гривні продають кілограм цибулі і в АТБ.

Ціни на продукти в Україні – прогнози експертів

Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник повідомив, що вартість картоплі, моркви, буряку, цибулі та капусти має лишатися невисокою до кінця поточного року, або навіть до початку лютого наступного, через брак сховищ для зберігання овочів.

У свою чергу економіст Олег Пендзин заявив, що у грудні слід очікувати здорожчання тих продуктів, які українці зазвичай готують до різдвяного та новорічного столу. На його думку, вартість має зрости в межах 10%.

Вас також можуть зацікавити новини: