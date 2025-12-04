Днями Віткофф та Кушнер зустрічалися з Путіним.

У четвер, 4 грудня, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров має зустрітися із перемовниками президента США Дональда Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Трампа, який говорив на умовах анонімності. Зазначається, що зустріч має відбутися в Маямі, штат Флорида.

У матеріалі також сказано, що після переговорів у Москві 2 грудня, які тривали понад 5 годин, Україна та її європейські союзники звинуватили диктатора Путіна в удаванні зацікавленості в мирних зусиллях. Його зустріч з американськими представниками не принесла жодних проривів.

Так, міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер наголосила, що Путін "повинен припинити погрози і кровопролиття і бути готовим сісти за стіл переговорів і підтримати справедливий і тривалий мир". Очільник МЗС України Андрій Сибіга закликав правителя РФ "припинити марнувати час світу".

Про що саме говорили сторони під час зустрічі у Москві, достеменно невідомо. Радник Путіна Юрій Ушаков заявив, що переговори були "позитивними", але він не повідомляв жодних подробиць.

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою заявив, що у Віткоффа і Кушнера склалося враження, що Путін нібито хоче покласти край війні проти України.

Переговори про мир в Україні

Наприкінці листопада в ЗМІ почали активно писати про існування 28-пунктного "мирного плану" щодо завершення війни в Україні. Він містив деякі вимоги, що були на руку Москві. До прикладу, згідно з оприлюдненим у медіа текстом, Україна мала повністю вийти з території Донецької та Луганської областей та скоротити чисельність армії.

Після розголосу в Женеві відбулася зустріч представників України та США, де цей план було переглянуто і скорочено. Згодом відбулися ще одні переговори – вже у Маямі.

2 грудня до Москви приїхали спецпосланець Трампа Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер. Там вони провели зустріч із Путіним та його командою. У США переговори назвали "продуктивними".

