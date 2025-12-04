Трамп заявив, що зустріч Віткоффа і Кушнера з Путіним була "гарною", але сумнівається, що вона призведе до якихось результатів.

Президент США Дональд Трамп похвалив переговори своїх представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з Володимиром Путіним у Кремлі, проте висловив сумнів у тому, що ця зустріч призведе до якихось результатів, пише Bloomberg.

"Що вийде з цієї зустрічі, я вам сказати не можу, тому що для танго потрібні двоє", - сказав Трамп. - "Думаю, ми з ними дещо непогано пропрацювали - дуже задоволені".

Водночас він заявив, що подальші перспективи мирних переговорів щодо України незрозумілі, хоча зустріч була "хорошою":

Відео дня

"Я не знаю, що робить Кремль, але можу сказати, що у Віткоффа і Кушнера була досить хороша зустріч із Путіним", - сказав він.

Він також заявив, що Віткофф і Кушнер вважають, що Путін хоче покласти край війні, незважаючи на те, що європейські чиновники і багато експертів стверджують, що це не так, і російський лідер не зацікавлений у припиненні конфлікту.

"Він хотів би покласти край війні, таким було їхнє враження", - сказав Трамп. "Я думаю, він хотів би повернутися до більш нормального життя. Чесно кажучи, думаю, він хотів би торгувати зі Сполученими Штатами Америки, замість того, щоб, знаєте, втрачати тисячі солдатів щотижня. Але у них склалося тверде враження, що він хотів би укласти угоду".

Переговори в Кремлі

Після двох зустрічей між представниками США та України, де обговорювали запропонований американцями "мирний план", представники Вашингтона вирушили до Росії. Там переговори тривали кілька годин, але закінчилися нічим. Зазначається, що Путін використовував поєднання ввічливості, продуманих хитрощів і прямих погроз, щоб показати американським делегатам свою позицію.

The Telegraph вважає, що переговори щодо завершення російсько-української війни зайшли в глухий кут, і американський президент Дональд Трамп може вийти з мирного процесу.

Також ЗМІ пишуть, що в четвер, 4 грудня, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров має зустрітися зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Маямі.

Вас також можуть зацікавити новини: