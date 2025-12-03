В Україні стартував продаж ялинок: де найдешевші новорічні дерева

Лісництва вже встигли реалізувати перші 10 тисяч різдвяних дерев.

Ціни на різдвяні хвойні дерева майже не змінилися у порівнянні з минулим роком і становлять від 210 до 250 гривень. Ялини та ялиці продають від 240-280 гривень.

Про це повідомили в державному підприємстві "Ліси України" в Telegram.

Лісництва вже встигли продати близько 10 тисяч дерев, а всього до продажу заплановано 140 тисяч зимових красунь. У разі підвищеного попиту, розміри поставок обіцяють збільшити.

Вартість ялинок буде вищою на Сході та Півдні країни, а також поблизу великих міст, як Дніпро, Одеса, Миколаїв. Найдешевші в Україні ялинки можна буде придбати в лісистій місцевості Півночі та Полісся – на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині.

Деякі лісництва пропонують бажаючим придбати новорічні ялинки в контейнерах. Ціна однієї такої починається від 500 гривень.

Різдвяні дерева, що продають офіційно, повинні мати бирку зі штрих-кодом або етикеткою, яка підтверджує їхню легальність та безпечність.

Різдвяні ялинки в Україні – головні новини

В Києві майданчики для продажу новорічних ялинок відкрилися 3 грудня. Ціни на дерева становлять від 350 до 3-4 тисяч гривень. Перелік столичних локацій, де будуть торгувати різдвяними деревами, налічує 141 позицію.

Відкриття головної ялинки країни заплановане на День святого Миколая, 6 грудня. Вона за традицією розміщена на Софійській площі, а поруч з нею обладнали невеличку ковзанку.

