Мова йде про кошти на депутатську діяльність.

У 2026 році компенсації витрат народних депутатів, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, зростуть з однієї до трьох місячних зарплат народних обранців. Відповідна норма міститься у висновках бюджетного комітету до проєкту бюджету на 2026 рік, який було схвалено Верховною Радою 3 грудня.

Разом з тим депутати зупинили на 2026 рік дію частини четвертої статті 32 закону "Про статус народного депутата", яка врегульовує питання зазначених виплат.

Наразі заробітна плата народного депутата до вирахування податків складає близько 60-65 тисяч гривень. Таким чином на депутатську діяльність у 2026 році буде спрямовуватись трохи менше 200 тисяч гривень.

У неофіційних розмовах народні депутати підтверджують УНІАН, що збільшені виплати набувають чинності з 1 січня 2026 року. Мова йде про кошти на депутатську діяльність: на утримання громадських приймалень, юристів (для вирішення проблем виборців чи на роботу з законопроєктами). Також ці кошти, як зізнаються нардепи, допомагають їм у відрядженнях, адже добові для держслужбовців є фіксованою виплатою і їхня зміна більш складна.

Державний бюджет-2026

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Верховна Рада схвалила проєкт бюджету на 2026 рік. Згідно з документом, видатки на сектор безпеки і оборони складуть 2,8 трлн гривень або 27% від ВВП.

Очільниця бюджетного комітету Роксолана Підласа під час виступу у парламенті заявила, що головний фінансовий документ майже напевне переглядатимуть наступного року.

Втім міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у парламенті дав зрозуміти, що державні видатки України наступного року будуть залежати від перемовин з міжнародними партнерами про розмір зовнішнього фінансування.

Євросоюз пропонує покрити дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки – це 90 мільярдів євро. Решту, за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн забезпечать міжнародні партнери.

