Попередньо, пошкоджені багатоповерхівки.

Російські окупанти вдарили балістикою по адміністративній будівлі у Кривому Розі. Попередньо, поранена жінка, а також пошкоджені багатоповерхівки. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Вілкул у Telegram.

Оновлено 19:30. Як повідомили у ДСНС, попередньо травмовано 4 людей, серед них - дитина. Унаслідок атаки зайнялися гаражі, пошкоджена адмінбудівля.

"Влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю. Багато пошкоджених багатоповерхівок. Штаб розгортаємо у школі навпроти будівлі влучання", - зазначив він.

Відео дня

"Пожежу ліквідовано. Усі працюємо на місці", - додав Вілкул.

Як повідомили у Дніпропетровській ОВА, у Кривому Розі, за оновленими даними, вже троє постраждалих: серед них - 3-річна дівчинка.

"Дитина лікуватиметься амбулаторно. Як і 28-річна жінка. 87-річна поранена госпіталізована в стані середньої тяжкості", - додали там.

Ракетні запаси РФ

Як повідомляв УНІАН, авіаційний експерт і колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський розповів, що за різними оцінками, у резерві РФ може бути пів тисячі "Іскандерів", кілька сотень Х-101/Х-555, а також значні запаси Х-59 та Х-32.

Він підкреслив, що Росія перейшла в режим, коли випускає більше, ніж витрачає, і формує небезпечний стратегічний запас - саме той ресурс, з якого й народжуються регулярні серії масованих обстрілів.

Так, за його словами, у резерві може бути до 300-350 одиниць Х-101/Х-555, близько 150-200 одиниць "Калібрів", приблизно 450-500 одиниць балістичних "Іскандер-М" і 250−300 одиниць (крилатих) "Іскандер-К", сотні тактичних Х-59/Х-69, кілька десятків важких Х-22/Х-32, орієнтовно 40-60 одиниць "Кинджалів", а також тисячі ракет С-300/400, які РФ використовує у режимі поверхня-поверхня.

Вас також можуть зацікавити новини: