За життя Франциск відзначився низкою неоднозначних заяв про російсько-українську війну.

Папа Римський Франциск, який помер у квітні цього року, у своєму заповіті попросив спрямувати частину коштів на допомогу Україні. Про це пише BILD із посиланням на розповідь черниці Лусії Карам в іспанській радіопередачі.

За її словами, заповіт понтифіка передбачав, що частина його коштів має бути витрачена на купівлю машин швидкої допомоги для України. Причому згадувалася "зона воєнних дій".

Як зазначає BILD, Луїсія Карам із лютого 2022 року неодноразово їздила в Україну з гуманітарними місіями. За словами самої черниці, вона була глибоко зворушена жестом понтифіка, який за життя неодноразово обіцяв їй підтримку.

Відео дня

"Але я ніколи не очікувала, що вона прийде в такій формі", - зізналася жінка.

Папа Франциск і війна в Україні

Як писав УНІАН, з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну Франциск виступав із неодноразовими закликами до миру, діалогу і примирення. При цьому часто його формулювання сприймалися в українському суспільстві як ототожнення агресора і жертви.

Так, серед найбільш скандальних його заяв була пропозиція до України "викинути білий прапор", зроблена в березні 2024 року.

А в серпні 2023 року гучний скандал викликала його заява про "Велику Росію", зроблена у виступі перед католицькою молоддю Санкт-Петербурга.

Його заяву з критикою "виробників зброї" було сприйнято як докір тим, хто постачає зброю Україні.

Практично після кожного подібного висловлювання Франциска прес-службі Ватикану доводилося виходити з уточненням, що Папа насправді зовсім не те мав на увазі.

Вас також можуть зацікавити новини: