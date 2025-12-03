Проинформировали о результатах переговоров и украинскую сторону.

У вівторок, 2 грудня, у Москві відбулися переговори між представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером та російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомляє Reuters, американські посланці вже поінформували президента Дональда Трампа та українських чиновників про цю зустріч. Зі слів представника Білого дому, вона була "ретельною, продуктивною".

"Сполучені Штати та Росія взяли участь у ретельній, продуктивній зустрічі. Спеціальний посланець Віткофф і пан Кушнер проінформували про це президента та українців після зустрічі", – сказав співрозмовник журналістів.

Відео дня

Переговори в Москві

Після двох зустрічей між представниками США та України, де обговорювали запропонований американцями "мирний план", представники Вашингтона вирушили до Росії. Там переговори тривали кілька годин. Але, як пише Politico, вони заершилися нічим. Зазначається, що Путін використав поєднання ввічливості, продуманих хитрощів і прямих погроз, аби показати американським делегатам свою позицію.

The Telegraph вважає, що переговори щодо завершення російсько-української війни зайшли у глухий кут, і американський президент Дональд Трамп може вийти з мирного процесу. Автори матеріалу нагадують, що раніше подібні рішення Білого дому мали неабиякий вплив на Україну. Тож у Києві та Брюсселі сподіваються, що Трамп обере інший шлях.

Вас також можуть зацікавити новини: