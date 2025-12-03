Крістофер Ландау закликав міністрів не "змушувати" оборонні компанії своєї країни брати участь у переозброєнні Європи.

Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау розкритикував європейських союзників по НАТО за те, що вони віддають пріоритет власній оборонній промисловості, а не американським постачальникам озброєнь. Про це пише Politico.

Зазначається, що його виступ відбувся під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в середу, яку пропустив начальник Ландау Марко Рубіо.

Ландау, давній скептик НАТО, який виступив першим на закритій зустрічі, закликав міністрів не "змушувати" оборонні компанії своєї країни брати участь у переозброєнні Європи. Незабаром після цього він залишив зал для участі в інших зустрічах

Один із представників Держдепартаменту США заявив:

"Заступник держсекретаря Ландау доніс два ключові повідомлення. Перше полягає в тому, що Європі необхідно перетворити свої зобов'язання щодо витрат на оборону на потенціал. Друге полягає в тому, що протекціоністська та ексклюзивна політика, яка витісняє американські компанії з ринку, підриває нашу колективну оборону".

Видання пише, що випад Ландау - останній у довгому списку ударів нинішньої адміністрації США по своїх історичних партнерах, включно з тиском на ЄС, аби примусити його ухвалити принизливу торговельну угоду для запобігання запровадженню мит.

Президент Дональд Трамп неодноразово критикував блок за "несправедливе" ставлення до США, тоді як ЄС заявляв, що торговельні вимоги Вашингтона рівносильні шантажу.

"Коментарі Ландау, ймовірно, викличуть невдоволення в деяких столицях, оскільки низка європейських країн, як-от Німеччина і Польща, оголосили про виділення мільйонів доларів у рамках програми, підтримуваної НАТО, що передбачає виплати американським оборонним компаніям за постачання критично важливої зброї в Україну. Загалом Європа і Канада зобов'язалися виділити на цю програму 4 мільярди доларів", - ідеться в статті.

Зазначається, що відсутність Рубіо стала першою за більш ніж два десятиліття відсутністю головного дипломата Вашингтона на зустрічі міністрів НАТО.

"Нікого не шокує позиція США про те, що Європа не повинна бути протекціоністською. Але чого ви очікували... такту або делікатності від США?" - сказав один дипломат НАТО.

Переозброєння Європи

ЄС вжив заходів щодо нарощування своєї виснаженої оборонної промисловості на тлі зростаючих попереджень таких країн, як Німеччина, про можливий напад Росії на Європу до кінця десятиліття.

Брюссель представив стратегії в кількох законодавчих ініціативах, спрямованих на стимулювання місцевої промисловості. Ці зусилля включають нову програму SAFE "кредити в обмін на озброєння" на суму 150 мільярдів євро, однак треті країни, як-от США, можуть постачати лише не більше 35% вартості систем озброєння.

Європейська комісія планує запустити "стіну дронів" уже до кінця 2026 року. Повна функціональність цієї системи оборони очікується до кінця 2027 року.

