Діти наругалися над державним символом у свята, в ніч на День Незалежності.

У Києві скоїли публічну наругу над прапором України. У ніч на День Незалежності підлітки спалили державний символ прямо у дворі багатоповерхівки. Небайдужі громадяни викликали поліцію. Правоохоронці знайшли підозрюваних за відео з камер нагляду.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Київ без цензури".

Так, у Дніпровському районі столиці підлітки спалили прапор України. Діти скоїли наругу над державним символом у дворі за будинком на Радужній вулиці. Мешканці побачили інцидент та викликали поліцію.

Все це сталося у ніч на День Незалежності, коли уся Україна святкувала день прапору. Вранці на місці інциденту працювали правоохоронці, вони знайшли на одному з дерев спалений прапор. Мешканка будинку, поряд з яким це сталося, розповіла деталі.

Читайте такожЖитель Дніпра погрожував підірвати з міномета Верховну РадуЗа словами жінки, вночі у дворі голосно відпочивала компанія людей. Вони нерідко проводять час на цій локації, проте тієї ночі їх розваги перейшли межу. Правоохоронці встановили підозрюваних у нарузі над прапором за камерами відеонагляду. Ними виявились 12-річні підлітки.

Як відомо, за публічну наругу над прапором українське законодавство передбачає покарання у вигляді штрафів та арешту. Проте як бути з підлітками та чи будуть вони відповідати за скоєне - поки що не уточнюється.

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Автор: Поліна Кузенко