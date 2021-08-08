За скоєне йому довелося вибачатися.

У Запорізькій області хлопець став "героєм" мережі через свій обурливий вчинок. Житель Маріуполя влаштував огидну фотосесію - він спалив прапор України та похвалився цим в Instagram.

Про це повідомляє Telegram-канал "Катарсис".

7 серпня у спільноті з'явилося фото хлопця, який сфотографувався з палаючим прапором України. При цьому він хвалився своїми м'язами та щодуху намагався показати, який він сильний. Це фото хлопець з Маріуполя виклав на своїй сторінці в Instagram.

Огидний вчинок швидко розлетівся мережею. "Герою" довелося вибачатися, згодом він опублікував відео, у якому він виглядав вже не таким сміливим. Хлопець сказав, що він усе усвідомив та більше ніколи не буде повторювати такі вчинки.

Читайте такожУ Мелітополі п'яний водій "влетів" у зупинку і зніс газетний кіоск (фото)За обурливий вчинок хлопця можуть притягнути до відповідальності. Так, публічна наруга над державними символами — злочин, передбачений 338 статтею КК України.

Як відомо, такий злочин карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що мережу обурив працівник столичного магазину у футболці з гербом РФ.

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Автор: Поліна Кузенко