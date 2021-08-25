За словами однієї з дівчин, її слова про Росію та державну символіку були усього лиш "розважальним" контентом.

Дві студентки з Сум опинилися у центрі скандалу. Спочатку одна з них погрожувала спалити прапори України та знімала з подругою відео, у яких вони називали Росію "великою державою". Проте згодом свої дії вони назвали "розважальним" контентом, а наприкінці історії їм довелося вибачитись.

Про це повідомляє Telegram-канал "Катарсис".

Підписник розповів, що побачив анкету дівчини на сайті для знайомств. Вона називала себе радикальною феміністкою. Дівчина надіслала хлопцю відео, у якому вона з подругою танцювала під слова про "величність" РФ. Після цього вона поділилася ще одним роликом, на якому та ж подруга погрожувала спалити українські прапори.

На цьому скандал не закінчився, подруги зняли ще одне відео. На ньому вони голосно сміялися та зривали плакати про "християнське суспільство".

Читайте такожВ Одесі дитина отримала опіки рук і ніг через відому скульптуруКоли дівчата зрозуміли, що їх дії активно засуджують у мережі, їм довелося вибачатися. Одна з них почала публікувати свої виправдання. Спочатку вона називала свої вчинки "розважальним" контентом. Після цього вона написала, що поважає Україну та щиро вибачається.

Після хейту дівчатам довелося видаляти усі відео та приховувати свої особисті дані у мережі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві 12-річні підлітки спалили прапор України.

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Автор: Поліна Кузенко