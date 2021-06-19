Чергова загибель через спробу зробити видовищне селфі для соцмереж. Поліція повідомила про смерть підлітка в Ірпені Київської області.
Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.
13-річний хлопець вирішив зробити фото для мережі й вибрався на залізничний міст. Та коли почув гуркіт потягу – стрибнув на колії.
Підліток намагався сховатися від поїзда між рейками, але спроба була трагічною. Він загинув від отриманих тілесних ушкоджень.
На місце події терміново прибула слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції та ювенальна превенція.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1. ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок".
Поліція вкотре закликає батьків бути більш пильними до дітей. Ми також звертається до молоді: «Не намагайтесь заради яскравих кадрів повторювати сцени з блокбастерів, адже наслідки можуть бути трагічними».
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