Правоохоронці просять дітей не повторювати "сцени з блокбастерів".

Чергова загибель через спробу зробити видовищне селфі для соцмереж. Поліція повідомила про смерть підлітка в Ірпені Київської області.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

13-річний хлопець вирішив зробити фото для мережі й вибрався на залізничний міст. Та коли почув гуркіт потягу – стрибнув на колії.

Підліток намагався сховатися від поїзда між рейками, але спроба була трагічною. Він загинув від отриманих тілесних ушкоджень.

На місце події терміново прибула слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції та ювенальна превенція.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1. ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок".

Поліція вкотре закликає батьків бути більш пильними до дітей. Ми також звертається до молоді: «Не намагайтесь заради яскравих кадрів повторювати сцени з блокбастерів, адже наслідки можуть бути трагічними».

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Автор: Яна Ставська