Коли працівник поліції звернувся до водія для складання адмінпротоколу, той спочатку не реагував, а потім спробував втекти і наїхав на працівника поліції.

У Вишневому Київської області неадекватний водій збив правоохоронця та спричинив три дорожньо-транспортні пригоди.

Про це у Facebook повідомив керівник поліції області Андрій Нєбитов.

У четвер, 6 травня, патрульний зафіксував порушення правила проїзду перехрестя водієм автівки Nissan - він повернув з крайньої правої смуги ліворуч.

Коли працівник поліції звернувся до водія для складання адмінпротоколу, той спочатку не реагував, а потім спробував втекти і наїхав на працівника поліції.

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«В результаті спричинив ще три ДТП. Пошкодження отримали легковик, кросовер Mazda та мотоцикл. Правопорушник від освідування відмовився і, мабуть, розраховував отримати тільки адміністративний протокол. Втім, слідчий іншої думки», - розповів Нєбитов.

Водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Нині правопорушнику інкримінують ст. 348 ККУ - вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.

Тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або навіть довічне ув’язнення.

Постраждалий працівник поліції зараз перебуває на лікарняному.

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Автор: Денис Прядко