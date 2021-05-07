Особу утікача встановили, його розшукують.

У Білій Церкві водій Toyota Camry збив 14-річного хлопця та поїхав з місця аварії. За попередньою інформацією, водій був п'яний.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"П'яний водій "Тойоти Камрі" AI1957HX скалічив підлітка 14 років в Білій Церкві та втік: патрульні почали переслідування автомобіля, який порушував ПДР. Намагаючись втекти, водій повернув направо і вилетів з дороги, збивши дорожній знак і покалічивши пішохода", - йдеться в повідомленні.

Після ДТП водій зник, однак його особу вже встановлено. Ведеться розшук.

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Автор: Катерина Комолова