Під Києвом сталася масштабна ДТП / фото ТСН
Ввечері 12 травня на трасі в Гостомелі на повороті до міста Ірпінь сталася масштабна ДТП.
Про це повідомляє повідомляє ТСН.
ДТП сталася приблизно о 21:30 в Гостомелі: зіткнулися щонайменше 5 автомобілів.
Після ДТП рух на трасі був паралізований, а через удар одна з машин перекинулася на дах.
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