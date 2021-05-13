Після ДТП рух на трасі був паралізований.

Ввечері 12 травня на трасі в Гостомелі на повороті до міста Ірпінь сталася масштабна ДТП.

Про це повідомляє повідомляє ТСН.

ДТП сталася приблизно о 21:30 в Гостомелі: зіткнулися щонайменше 5 автомобілів.

Після ДТП рух на трасі був паралізований, а через удар одна з машин перекинулася на дах.

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Автор: Олег Давигора