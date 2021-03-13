Поліція встановлює обставини події і причини смерті жінки.

У передмісті Одеси автомобіль переїхав лежачу на дорозі жінку.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася близько 21.00, вчора, 12 березня, біля села Сухий Лиман.

За попередньою інформацією, автомобіль Reno наїхав на 46-річну жінку, яка лежала на проїжджій частині.

«За словами 35-річного водія, він занадто пізно її помітив, і не встиг вчасно загальмувати", - сказано в повідомленні.

На місці працюють поліцейські, встановлюються всі обставини події та причини смерті потерпілої. Правова кваліфікація того, що трапилося буде дана пізніше.

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Автор: Лариса Козова