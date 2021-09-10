Ділянка доглядалася й була оснащена системами поливу, а висота кущів перевищує людський зріст.

В Одеській області виявлено плантацію конопель вартістю понад 3,5 млн грн.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, насадження конопель вирощені на околиці села Великий Дальник в Одеському районі.

На двох культивованих ділянках, оснащених системами поливу й огороджених парканом, виявили близько 150 кущів нарковмісних рослин.

Правоохоронці провели санкціонований обшук в рамках провадження, відкритого за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України.

Все вилучене направили на експертизу, за результатами якої буде вирішуватися подальша кваліфікація події.

За попередніми даними, вартість культивованих конопель – понад 3,5 млн грн. Висота кущів перевищує людський зріст.

Поліцейські встановлюють зловмисників, причетних до незаконного посіву та вирощування конопель.

Кримінальний кодекс: покарання за вирощування конопель

Стаття 307 Кримінального кодексу визначає покарання за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів.

Згідно з частиною першою цієї статті, за вказані дії передбачається позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Також, стаття 310 ККУ визначає покарання за посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Зокрема, за вирощування конопель у кількості від 10 до 50 рослин загрожує штраф від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-8500 грн), або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. За вирощування понад 50 кущів конопель передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Автор: Лариса Козова