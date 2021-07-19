Поліція виявила 1768 кущів конопель та 15 кг висушених наркорослин, вартістю понад 10 млн грн.

На Херсонщині поліцейські виявили плантацію коноплі, вартість якої за цінами "чорного" ринку становить понад 10 млн грн.

За повідомленням відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Херсонській області, правоохоронці викрили злочинне угруповання, фігуранти якого обладнали плантацію для вирощування кущів конопель посеред херсонських плавнів.

Зазначається, що 17 липня було виявлено 1768 кущів конопель та 15 кг висушених наркорослин, вартістю понад 10 млн грн.

За відомостями поліції, зловмисникам – від 24-36 років, двоє із них жителі Херсона, інші – з області.

"Чоловіки вирощували наркорослини серед заводнених ділянок на лівому березі річки Дніпро з використанням усіх необхідних технологій. Для догляду за рослинами учасники групи використовували мотоблок та переносну моторизовану насосну станцію, а також різні добрива для прискорення росту рослин", - йдеться у повідомленні.

Двох фігурантів правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відносно ще двох громадян проводяться розшукові заходи.

Вилучене направлено на дослідження.

Відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) КК України.

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Автор: Світлана Макринська