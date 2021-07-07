Раніше в МЗС повідомляли, що йдеться, насамперед, про тих представників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікаціях виборів або були залучені до репресій проти мирних громадян.

Україна має намір запровадити санкцій проти відповідальних осіб за розгін протестів у Білорусі / фото REUTERS

Кабінет міністрів схвалив рішення про внесення на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб Республіки Білорусь.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження прийнято під час сьогоднішнього засідання уряду.

Рішення прийнято без обговорення та буде винесено на розгляд РНБО упродовж місяця. Санкції пропонується застосувати на три роки.

Читайте такожМіністр часів Януковича хоче очолити Мистецький Арсенал: опонентів назвав "козльонками"28 травня заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що у зовнішньополітичному відомстві підготували для РНБО санкційні пропозиції проти представників режиму Олександра Лукашенка у Білорусі.

Йдеться, насамперед, про тих представників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікаціях виборів або були залучені до репресій проти мирних громадян.

Протести сколихнули міста Білорусі ще влітку 2020 року після начебто перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах.

Громадяни звинувачували владу у фальсифікації голосів й наполягали на перерахунку голосів. Після жорстких затримань, численних страйків на заводах і вбивств окремих мітингувальників Лукашенку вдалося придушити протестний рух, однак політичні переслідування в країні тривають і дотепер.

Низка країн світу висловила рішучий протест проти політики Лукашенка і не визнала за ним статусу президента, зокрема й Україна. Протягом року проти державного апарату республіки Заходом були введенні санкції.

23 травня в аеропорту Мінська незаконно посадили пасажирський літак, на борту якого перебував засновник опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його після приземлення затримали білоруські силовики. Це спровокувало обговорення у ЄС запровадження нового пакету санкцій проти країни.

З часу початку політичної кризи у Білорусі між Мінськом та Києвом відносини помітно погіршилися.

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Автор: Леся Лещенко