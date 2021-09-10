Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На Рівненщині колишній прокурор, якого підозрюють у скоєнні смертельної аварії в стані алкогольного сп'яніння, у всьому звинувачує свого собаку.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, суд вже обрав йому запобіжний захід. Під час засідання обвинувачений і його захист просили відпустити чоловіка під домашній арешт, прокурори просили взяття під варту.

Прокурор відділу прокуратури Рівненщини Олеся Маркова розповіла, що підозрюваний зараз є діючим адвокатом.

"Крім того, особа до 2020 року була діючим працівником органів прокуратури, має достатню кількість зв'язків, а тому має можливість впливати на суб'єктів, які здійснюють досудове розслідування, експертів, свідків", - зазначила вона.

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Сам фігурант каже, що за кермом був тверезим, а в аварії винен собака.

"Я не розумію, все сталося в одну мить. В мене на передньому сидінні сидів собака, він мені стрибнув на ноги, я відволікся. Цієї миті я почув тільки удар, я навіть не зрозумів, що сталось", - розповів підозрюваний Іван Скобух.

Екс-прокурор також обіцяв допомагати родині загиблої жінки. Попри це суд заарештував його на два місяці без права внесення застави. Перебуватиме він в ізоляторі тимчасового тримання, бо для його ж безпеки в СІЗО його не повезуть. У разі доведення провини чоловік може сісти за ґрати на термін до 10 років.

Як повідомляв УНІАН, у Рівненській області екс-прокурор з ознаками сп'яніння на позашляховику збив жінку на мопеді: вона загинула. Після ДТП чоловік не зупинився та намагався втекти. Аварія сталася в середу, 8 вересня, близько 23:45 на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" поблизу села Немовичі.

За словами речниці Рівненської обласної прокуратури Оксани Жужельської, людина з такими ім'ям та прізвищем, як у водія, справді працювала у прокуратурі. Чоловіка звільнили в серпні 2020-го року через неуспішне проходження атестації.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого, правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Автор: Юрій Годован