Екс-посадовець за кермом позашляховика на смерть збив водійку скутера, яка їхала попереду.

У Рівненській області екс-прокурор з ознаками сп'яніння на позашляховику збив жінку на мопеді: вона загинула. Після ДТП чоловік не зупинився та намагався втекти.

Аварія сталася в середу, 8 вересня, близько 23:45 на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" поблизу села Немовичі, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Попередньо слідчі встановили, що водій автомобіля NISSAN ROGUE, 38-річний житель Рівного, не вибрав безпечної швидкості, не дотримався дистанції та зіткнувся зі скутером Honda, який рухався в попутному напрямку.

Від отриманих травм водійка скутера, 35-річна жителька Немович загинула.

"Після вчиненого водій позашляховика не зупинився та намагався зникнути з місця події. Однак екіпаж патрульних, які стали свідками автопригоди, одразу розпочали його переслідування та за кілька хвилин затримали. Під час спілкування поліцейські виявили, що 38-річний чоловік має ознаки алкогольного сп’яніння. Однак від проходження огляду він відмовився", - розповіли в поліції.

Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

"Суспільне" з посиланням на джерело у правоохоронних органах повідомляє, що затриманий - колишній прокурор. Про це ж на місці аварії зазначала й жінка, яка представилася сестрою загиблої.

"Сестра їхала з роботи у світловідбивній куртці. Він - колишній прокурор, а зараз адвокат. Людоньки, щоб тільки хоч не зам'яли цю справу, людоньки, пустіть розголос, будь ласка", - казала жінка.

За словами речниці Рівненської обласної прокуратури Оксани Жужельської, людина з такими ім'ям та прізвищем, як у водія, справді працювала у прокуратурі. Чоловіка звільнили в серпні 2020-го року через неуспішне проходження атестації.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого, правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

За скоєне чоловіку загрожує від 5 до 10 років в'язниці із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Раніше на Рівненщині п'яний 39-річний співробітник поліції на іномарці врізався у вантажівку. Внаслідок аварії загинула 28-річна дільнична, яка була на пасажирському сидінні.

На Сумщині за підозрою у вчиненні смертельної ДТП затримали прокурора. Водій збив жінку, яка йшла дорогою з велосипедом.

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Автор: Катерина Комолова