Чоловік напав на дівчинку, виманивши її з дому за територію села.

45-річний чоловік, підозрюваний у зґвалтуванні 12-річної дівчинки на Хмельниччині, виявився в'язнем, який втік з виправного центру поблизу Рівного.

Про це повідомляє "РадіоТрек" із посиланням на правоохоронців.

Поліція затримала чоловіка, якого очевидці бачили поруч із дівчинкою перед нападом.

"Крику ми не чули, їхали під гору. Побачили, як дівчинка ішла, а той дядько через 300 метрів їхав на велосипеді", - розповів один з очевидців.

Виявилося, він відбував покарання за сьому крадіжку та втік, коли його й ще кількох в'язнів вивезли на роботу.

"Засуджених залучають до робіт за цивільно-правовими договорами. На одному з таких об'єктів він утік", - розповів прокурор Рівненської окружної прокуратури Дмитро Биков.

За словами матері дитини, чоловік не місцевий, приїхав у село та випивав із сусідом родини в того вдома. Дівчинка тим часом залишилися сама, бо мама пішла на роботу. Незнайомець попросив дитину показати дорогу і виманив за територію села. У відлюдному місці приставив ніж до горла та затягнув у кущі. Однак ґвалтівника налякали юнаки, які їхали на велосипедах, і дитина змогла вирватися.

Читайте такожУ Києві водій трамвая зомлів просто під час руху, температура в кабіні сягала +47 градусів (фото)Сам підозрюваний заявив, що "як такого зґвалтування не було, був лише оральний секс і все".

"Шкода, що так сталося", - додав чоловік.

Дитина зараз вдома й відвідує психолога. За словами матері, в дівчинки залишилися синці, подряпини на тілі та на статевих органах.

Рівненська прокуратура шукає співробітників виправного центру, які відповідатимуть за втечу рецидивіста.

Зґвалтування на Хмельниччині: що відомо

22 червня правоохоронці повідомили, що у Хмельницькій області затримали 45-річного чоловіка, який застосував фізичне насильство і зґвалтував 12-річну дівчинку. Про саму подію до поліції повідомила матір дівчинки.

Хмельницький міськрайонний суд взяв підозрюваного під варту без можливості внесення застави. Чоловікові загрожує до 15 років в'язниці.

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Автор: Катерина Комолова