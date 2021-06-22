Про саму подію до поліції повідомила матір дівчинки.

У Хмельницькій області затримали 45-річного чоловіка, який застосував фізичне насильство і зґвалтував 12-річну дівчинку.

Про це повідомляється на офіційному сайті поліції.

Відомо, що чоловік підстеріг дитину посеред дня неподалік її будинку та, застосувавши фізичну силу і погрози, зґвалтував. Про саму подію до поліції повідомила матір дівчинки.

"За даним фактом слідчі ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років", - сказано у повідомленні.

Також поліція інформує, що раніше чоловік уже неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення злочинів майнового характеру. Зараз йому оголосили про підозру.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора