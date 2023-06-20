Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Підозрюваного у згвалтуванні та вбивстві 9-річної дівчинки на Прикарпатті взяли під варту без права внесення застави.

Про це повідомила Національна поліція України, посилаючись на сьогоднішнє рішення Івано-Франківського міського суду щодо запобіжного заходу підозрюваному.

Як зазначається, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — до довічного позбавлення волі.

Згвалтування в Івано-Франківської області - деталі

Вчора стало відомо, що у Косівському районі Івано-Франківської області знайшли тіло 9 річної дівчинки, яку 18 червня було оголошено в розшук. Дитина 18 червня близько 15:00 години вийшла з дому та не повернулася.

Поліцейські розпочали пошуки дитини та близько 21:30 того ж дня виявили її тіло з ознаками насильницької смерті в хащах на території селища Кути. Одяг дівчинки був неподалік.

Йшлося про Вероніку Богданюк, 2013 року народження. Місцеве видання "ПІК" повідомило, що причиною смерті могло стати задушення.

Згодом правоохоронці повідомили, що за підозрою у вчиненні вбивства дитини затримали її дядька.

Як з’ясували слідчі, підозрюваний у вбивстві та зґвалтуванні – двоюрідний брат батька дитини – приїхав до нього в гості. Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік рушив за нею. Він запропонував скоротити дорогу і так заманив її у хащі. Там він зґвалтував і задушив дівчинку. У скоєному родич дівчинки зізнався.