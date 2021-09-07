Зловмиснику 17 років. Хлопець "відзначився" на початку серпня.

У Донецькій області підлітка судитимуть за наругу над державним прапором Україна.

Перед судом постане 17-річний житель Маріуполя, повідомили у прес-службі Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 7 серпня підліток у кущах неподалік загальноосвітньої школи знайшов прапор та підпалив його.

"Зазначені протиправні дії правопорушник зняв на камеру мобільного телефону й виклав фото в одну із соціальних мереж", – йдеться в повідомленні.

Було розпочато провадження за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу (Наруга над державними символами). Обвинувальний акт направили до суду.

У липні у Волинській області стався схожий інцидент – п'яний 19-річний хлопець на залізничній станції пошкодив флагшток, розірвав прапор України й потоптався по ньому.

Нагадаємо, в Україні за публічну наругу над державним прапором України, гербом чи гімном загрожує штраф у розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (становить 17 гривень), арешт на термін до шести місяців або позбавлення волі на термін до трьох років.

У нашій країні кримінальна відповідальність загрожує особам, яким у момент скоєння злочину виповнилося 16 років.

Автори: Світлана Макринська, Екатерина Присяжнюк