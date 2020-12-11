У Криму чоловік під час сварки підпалив себе в мікроавтобусі та загинув.
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«Водій мікроавтобуса посварився з дружиною, облив себе бензином і підпалив. Жінка встигла вистрибнути, чоловік загинув у вогні», - йдеться в повідомленні
Як передає ТСН, перш ніж підпалити каністру з пальним, 48-річний чоловік заблокував двері.
«Його дружині дивом вдалося врятуватися – вона вистрибнула з машини через вікно», – йдеться в сюжеті.
Зазначається, що жінку з опіками всього тіла та травмами забрали в лікарню, вона у важкому стані.
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