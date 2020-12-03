Школяр влаштував "фаєр-шоу" під час уроку / фото facebook.com/up.kharkiv
У Харкові підліток влаштував «фаєр-шоу» під час уроку в одній зі шкіл району. Його батьків притягнуть до адміністративної відповідальності.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Ювенальної превенції.
Зазначається, що правоохоронці звернули увагу на розповсюдження у соцмережах відео, на якому підліток під час учбового процесу підпалює антисептик і випускає стовп вогню.
З підлітком, його батьками та однокласниками провели профілактичну бесіду щодо дотримання правил безпеки та поведінки в закладі освіти.
Батьків підлітка притягнуть до відповідальності / фото facebook.com/up.kharkiv
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