Батьків підлітка притягнуть до відповідальності.

У Харкові підліток влаштував «фаєр-шоу» під час уроку в одній зі шкіл району. Його батьків притягнуть до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Ювенальної превенції.

Зазначається, що правоохоронці звернули увагу на розповсюдження у соцмережах відео, на якому підліток під час учбового процесу підпалює антисептик і випускає стовп вогню.

З підлітком, його батьками та однокласниками провели профілактичну бесіду щодо дотримання правил безпеки та поведінки в закладі освіти.

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Автор: Катерина Шварц