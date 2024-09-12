Прибувши на місце, у під’їзді будинку правоохоронці виявили пістолет.

Житель Софіївської Борщагівки під Києвом відкрив стрілянину з вікна будинку. Наразі Поліція Київщини встановлює обставини стрілянини.

Про це повідомила прес-служба поліції. "Сьогодні вранці до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення від мешканців про те, що один із жителів стріляє з вікна. Прибувши на місце, у під’їзді будинку правоохоронці виявили пістолет", - йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що на даний час повідомлень щодо потерпілих не надходило.

Крім того, зазначається, що поліцейські встановили особу стрілка. Це – 48-річний місцевий житель.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії.

За даними пабліку Київ ІНФО, чоловіків, які стріляли було двоє, вони були напідпитку та здійснили сім вистрілів. "Оскільки це було під час повітряної тривоги, місцеві жителі спочатку подумали, що це стріляють по "Шахедах"", - йдеться у повідомленні пабліка.

Інциденти в Україні

Нещодавно у центрі Києві група невідомих напала на митрополита Кримського та Симферопольського Климента, який є військовослужбовцем ЗСУ. Інцидент стався біля Михайлівського собору.

Інформацію про напад поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. В одному з телеграм каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору "скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ".

Крім того, в Івано-Франківську затримали трьох чоловіків, які у стані алкогольного сп’яніння побили військовослужбовця. Конфлікт побачили випадкові свідки, один з яких звернувся до правоохоронців. Поліцейські опитали свідків, встановили потерпілого. 40-річного військовослужбовця, жителя Івано-Франківська, виявили за місцем проживання. Його доставили до медичного закладу. Медики діагностували в нього численні забої голови та тіла.

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