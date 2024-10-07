Жінку відсторонено від виконання службових обов’язків.

На Львівщині вихователька навчально-реабілітаційного центру, перебуваючи у кабінеті, побила ученицю. Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

За попередньою інформацією, між ученицею і вихователькою виник раптовий конфлікт, в ході якого жінка завдала біля десяти ударів по тілу дитини предметом, схожим на указку.

"Після того, обороняючись, дівчинка вибила з її рук предмет, яким її били. Проте жінка на цьому не зупинилась і штовхнула ученицю на диван, де продовжила бити дитину долонею", – зазначають в прокуратурі.

Виховательці навчально-реабілітаційного центру повідомлено про підозру. Їй інкримінують умисне нанесення побоїв та вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю неповнолітній (ч. 1 ст. 126 КК України).

Жінку відсторонено від виконання службових обов’язків.

Побиття дитини в навчально-реабілітаційному центрі

Як повідомляв УНІАН, у ЗМІ потрапило відео насильства над вихованицею навчально-реабілітаційного центру на Львівщині. Вихователька била і принижувала дитину, називаючи її "скотинякою".

На жаль, це не перший подібний інцидент на Львівщині. У вересні Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що вихованці навчально-реабілітаційного центру регулярно потерпають від фізичного, сексуального та психологічного насилля.

Він тоді уточнив, що йдеться про заклад, де перебувають найвразливіші категорії дітей: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах та діти з особливими освітніми потребами. Вихованки закладу надали свідчення про те, що директор установи здійснював над ними дії сексуального характеру.

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