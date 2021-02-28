Лікарі підозрюють у дівчини струс мозку.

У Кривому Розі за фактом конфлікту між ученицями 10 класу відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисні легкі тілесні ушкодження).

Читайте такожПідпалювали, били батогом і струмом: під Житомиром накрили групу блогерів-садистів (фото 18+)Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Повідомляється, що в результаті конфлікту 15-річна дівчина отримала легкі тілесні ушкодження.

Інцидент стався 26 лютого на території Металургійного району. Встановлено, що конфлікт стався через хлопця.

Школярки побили однолітку: що ще відомо

Повідомлялося, що в одній зі шкіл Кривого Рогу школярки побили свою однолітку.

В мережі опублікували відео інциденту.

На кадрах можна бачити, що школярка стоїть перед своїми кривдницями на колінах і терпить образи, а коли намагається відповісти, її валять на землю і б'ють.

Як пише місцевий сайт «Перший міський», за словами матері постраждалої, лікарі підозрюють у її дочки струс мозку – у дівчини болить голова і її нудить. Підліток зараз знаходиться в неврологічному відділенні лікарні.

Того дня дівчина прийшла додому в сльозах і розповіла, що її побили. Мати взяла доньку, і вони поїхали в поліцію написати заяву на кривдниць. Наступного ранку стан потерпілої не покращився, до головного болю додалася нудота – тоді мати відвезла доньку до лікарні.

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Автор: Катерина Шварц