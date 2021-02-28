Свідки знімали булінг на камеру.

В одній зі шкіл Кривого Рогу Школярки побили свою однолітку.

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Відео інциденту опублікував у Facebook блогер Олексій Таймурзін. За його словами, інцидент стався в школі №15, в металургійному (Дзержинському) районі.

Блогер висловив сподівання, що на відео належним чином відреагують адміністрація навчального закладу та місцева влада.

На кадрах можна бачити, що школярка стоїть перед своїми кривдницями на колінах і терпить образи, а коли намагається відповісти, її валять на землю і б'ють.

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Автор: Дмитро Захаров