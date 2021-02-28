У Кривому Розі зняли на камеру булінг школярки / скріншот з відео
В одній зі шкіл Кривого Рогу Школярки побили свою однолітку.
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Відео інциденту опублікував у Facebook блогер Олексій Таймурзін. За його словами, інцидент стався в школі №15, в металургійному (Дзержинському) районі.
Блогер висловив сподівання, що на відео належним чином відреагують адміністрація навчального закладу та місцева влада.
На кадрах можна бачити, що школярка стоїть перед своїми кривдницями на колінах і терпить образи, а коли намагається відповісти, її валять на землю і б'ють.
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