Окрім того, справу про напад на танцюриста Євгена Гончаренка досі не передали до суду.

Працівник Управління державної охорони Євген Безпалий, затриманий за напад на Євгена Гончаренка, танцюриста шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої, може бути причетний до ще одного злочину.

"Слідчі ДБР перевіряють інформацію щодо причетності співробітника Управління держохорони до інших подібних злочинів", - повідомляє OBOZREVATEL.

За інформацією видання, нещодавно сусіди Безпалого заявляли про ще одне побиття, проте кримінальне провадження тоді не відкривалося.

Окрім того, у ДБР пояснили, чому справу про побиття танцюриста досі не передали до суду. За даними Бюро, ще не завершена експертиза, яка має відповісти на запитання, якої тяжкості травми отримав потерпілий.

Читайте такожПобитий танцюрист Дорофєєвої досі в комі: сім'я збирає гроші"На сьогодні проведено всі необхідні оперативно-слідчі дії, допитано свідків кримінального правопорушення, вилучено та проаналізовано записи з камер відеоспостереження і мобільних телефонів свідків, призначено експертизи", - зазначила прес-секретарка ДБР Ольга Чиканова.

Побили танцюриста Дорофєєвої: що відомо

1 серпня українська співачка Надя Дорофєєва розповіла на своїй сторінці в Instagram, що невідомий побив її танцюриста Євгена.

"Друзі, сьогодні вночі ця тварина, яка далі в каруселі на відео - побила мого танцюриста Женю. Женя з друзями вийшов з клубу "Ліфт", спокійно і нікого не чіпаючи, і отримав поштовх, удар об паркан і ще один удар услід! Був крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому", - поділилася подробицями співачка.

Згодом з'ясувалося, що нападник - військовослужбовець УДО України Євген Безпалий. Управління державної охорони призначило службове розслідування, на час якого військовослужбовця усунули від виконання службових обов'язків. Правоохоронці затримали чоловіка.

Згодом соцмережа видалила допис Дорофєєвої за "травлю або переслідування". Про це співачка повідомила у своїх сторіс.

Автор: Катерина Комолова