Постраждалий знепритомнів.

У Києві зухвало пограбували чоловіка, забравши в нього мобільний телефон.

Як пише "Обозреватель", інцидент стався в Шевченківському районі. 32-річний киянин ішов вулицею Туполєва, розмовляючи з дружиною телефоном.

"Чоловік повертався з магазину додому. Він був у навушниках і не почув, як до нього наблизився грабіжник. Напад було блискавичним: спочатку йому бризнули в очі з балончика, а потім ударили по потилиці", – повідомило джерело видання.

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Постраждалий знепритомнів, після чого в нього забрали iPhone і навушники. Коли киянин прийшов до тями, він зміг самостійно дійти додому і вже звідти звернутися за допомогою. Інші деталі пограбування поки не повідомляються.

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Автор: УНІАН