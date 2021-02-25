У Києві зухвало пограбували чоловіка, забравши в нього мобільний телефон.
Як пише "Обозреватель", інцидент стався в Шевченківському районі. 32-річний киянин ішов вулицею Туполєва, розмовляючи з дружиною телефоном.
"Чоловік повертався з магазину додому. Він був у навушниках і не почув, як до нього наблизився грабіжник. Напад було блискавичним: спочатку йому бризнули в очі з балончика, а потім ударили по потилиці", – повідомило джерело видання.
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Постраждалий знепритомнів, після чого в нього забрали iPhone і навушники. Коли киянин прийшов до тями, він зміг самостійно дійти додому і вже звідти звернутися за допомогою. Інші деталі пограбування поки не повідомляються.
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