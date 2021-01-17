Обставини інциденту встановлюватиме ДБР.

Неподалік Маріуполя поліцейський в ході спецоперації застрелив чоловіка, який виявився директором місцевого ринку, а його син незаконно рубав ліс. Подробиці інциденту розкрили в місцевій поліції та ЗМІ.

Версія правоохоронців

У прес-службі поліції Донецької області ввечері в суботу повідомили, що на околиці селища Сартана викрили осіб, які незаконно рубали ліс. На місці виявили чотирьох лісорубів і "Газель", який вони використовували в своїх цілях. Під час документування один з чоловіків, 1987 року народження, намагався покинути місце на автомобілі, а на вимогу про зупинку не відреагував, збивши водія. Для зупинки машини поліція застосувала зброю, при цьому куля влучила у водія.

Постраждалого поліцейського направили до лікарні, а правову оцінку діям правоохоронців даватиме Держбюро розслідувань.

Версія сім'ї загиблого

Як пишуть "Новости Донбасса", загинув директор маріупольського ринку "Київський" Володимир Мигоцький. Про це розповів його син Олександр. Він каже, що про те, що трапилося, дізнався від свого брата Антона. За їх версією, Антон поїхав на "Газелі" в Сартану, щоб витягнути застряглу легкову машину друга. "У нього не виходило. Він від'їхав до купи дров, що лежала неподалік, і завантажив кілька колод в задню частину "Газелі", щоб навантажити колеса для кращого зчеплення і таким чином витягнути легковик", - пише видання.

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Далі, зі слів чоловіка, на місце приїхав заступник начальника місцевого райвідділу поліції і звинуватив Антона в незаконній вирубці лісу, після чого зажадав паспорт. Документи на місце привіз його батько, який прибув у супроводі двох осіб і поцікавився причинами затримання сина у поліції.

"Батько поліцейському ставить питання: "Ви його зловили на вирубці дерев або зупинили машину, в якій були дерева? Це різні речі", - переказує Олександр.

Після цього Мигоцький-старший почав лаятися з поліцією, після взяв у сина ключі від "Газелі" і спробував на ній поїхати. Після того, як він віддалився на 50 метрів, поліція відкрила вогонь.

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Автор: Юрій Годован