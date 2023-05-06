Близько опівночі 3 травня пасажирка українського автобуса помітила, що її син перестав дихати й посинів.

Офіцер польської прикордонної застави в Грубешові врятував життя однорічної дитини з України. Драматичний інцидент відбувся на автомобільному прикордонному переході Устилуг-Зосин.

Про це повідомляє польська прикордонна служба. Вони розповіли, що близько опівночі 3 травня пасажирка українського автобуса помітила, що її син перестав дихати й посинів.

"Вона забігла до павільйону митниці України, а потім разом із офіцеркою вони побігли до зони реєстрації Прикордонної служби Польщі. Сержант Матеуш Кондрат, який в цей час проводив оформлення на в’їзд до Польщі, вийшов із кабіни, поклав дитину на ліву руку і живіт та кілька разів обережно постукав кулаком у спину. Після цього хлопчик прийшов до тями", - повідомили польські прикордонники.

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Поки дитині надавали першу допомогу, на місце події прибув офіцер з дефібрилятором, також прикордонники викликали швидку. На допомогу також прийшли й прикордонники, які чергували на прилеглих смугах руху.

"Через приблизно 15 хвилин приїхала швидка допомога. Медпрацівники взяли притомну дитину та доставили її до лікарні в Грубешові", - зазначається в повідомленні.

Інциденти з українськими дітьми за кордоном - новини

Як повідомляв УНІАН, у березні в Польщі померла 12-річна українка, дівчинка раптово перестала дихати. Лікарі швидкої реанімували дитину понад годину, але медикам не вдалося її врятувати.

А за кілька днів до цього 14-річна українка загадково померла у Великій Британії. Дівчину в непритомному стані знайшли на одному з пляжів у графстві Девон. Дитину гелікоптером доставили до лікарні, однак там вона померла.

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