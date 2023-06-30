У корупції також викрили заступників голови філії. За даними джерела, підозрювані продовжують працювати на керівних посадах у портовій сфері.

Спецслужба повідомила про підозру очільнику філії держпідприємства "Адміністрація морських портів України" та його заступникам.

Як повідомили у прес-службі УСБУ в Одеській області, до організації "схеми" причетний чоловік, який очолював філію держустанови у 2017-2018 роках, та двоє його заступників. Йдеться про багатомільйонні збитки держбюджету України.

За даними слідства, у травні 2017 року чиновники уклали договори з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту "Південний". При цьому вартість відповідних робіт була штучно завищена.

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"Встановлено, що державні гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам. Таким чином держпідприємству було нанесено збитків на 435 млн грн", - розповіли в управленні.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ. Трьом фігурантам повідомлено про підозру за фактом завдавання шкоди держпідприємству на суму у понад 337 млн грн. Як уточнили у прес-службі, раніше колишні топ-менеджери установи отримали підозри за фактом завдавання шкоди на 98 млн грн - обвинувальні акти за цим епізодом наразі скеровані до суду.

"Триває розслідування для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних осіб та відшкодування заподіяних збитків державі", - наголошує прес-служба.

Справою займаються разом з СБУ слідчі Національної поліції, а процесуальне керівництво здійснює Офіс Генпрокурора України.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, у 2017-2018 роках філію, про яку йдеться, очолював Максим Широков, який наразі очолює філію АМПУ іншого великого порту.

"Один із підозрюваних наразі працює з ним, інший - у "Південному", - розповіло джерело.

Інші гучні справи у морських портах

У січні стало відомо, що за звинуваченням у заволодінні 60 млн грн державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний" судитимуть 10 осіб, серед них - заступник директора держпідприємства. За даними САП, серед фігурантів також - екс-заступник директора цього ж порту, колишні та чинні директори приватних компаній та дві співробітниці приватних фірм (посади вказані на момент вчинення злочину)

Слідством встановлено, що у 2017-2019 роках фігуранти організували закупівлю тепловозів для потреб держпідприємства. Перемогу у тендері вони забезпечили підконтрольній організованій групі компанії. При цьому тепловози були несправні і не належали продавцю. У 2020 році суд заарештував першого заступника директора порту "Южний".

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