Сьогодні у Вишневому двоє осіб посадили в автівку учня 4 класу одного з місцевих ліцеїв та зникли у невідомому напрямку.

У Київській області поліцейські знайшли хлопчика, якого з ліцею "викрала" матір.

Як повідомляє прес-служба поліції Київщини, близько 12:00 правоохоронці отримали повідомлення від працівників одного з ліцеїв міста Вишневе, які помітили, що двоє осіб посадили в автівку учня 4 класу та зникли у невідомому напрямку.

Правоохоронці опитали усіх свідків події, а керівник Головного управління Нацполіції Київщини увів спеціальну поліцейську операцію, для пошуків хлопчика було задіяно карний розшук та полк поліції особливого призначення.

У Бориспільському районі працівники батальйону патрульної поліції Борисполя зупинили автомобіль, в салоні якого перебував хлопчик, який зник з навчального закладу, а також його матір та родичі.

Читайте такожУ Дніпрі водій влаштував "сальто" на центральному проспекті (відео)"Цей інцидент - це чергова спроба з’ясування стосунків між батьками, які перебувають у конфліктних відносинах. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини цієї події", - зазначили правоохоронці.

У поліції закликали батьків вирішувати питання щодо виховання та місця перебування дитини в правовому полі, без скоєння адміністративних та кримінальних правопорушень.

Раніше повідомлялося, що у Львові затримали групу зловмисників, які викрали 19-річну дівчину та вимагали у її батька 2 мільйони євро.

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Автор: Антоніна Доломанжи