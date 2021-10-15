Її утримували у квартирі.

У Львові поліцейські затримали групу зловмисників, яких підозрюють у викраденні людини та вимаганні 2 мільйонів євро.

Про це повідомляють у поліції Львівської області.

14 жовтня житель Червонограда повідомив в поліцію, що зловмисники викрали його 19-річну доньку у Львові. Вони вимагали за її звільнення два мільйони євро.

Викрадачі погрожували батькові, що він більше ніколи не побачить свою доньку, якщо не передасть їм вказану суму.

Читайте такожТіло в синцях та гематомах: у Дніпрі вчителька забрала телефон у школяра, він її побивПравоохоронці встановили, що її утримують у квартирі одного з будинків на вулиці Городоцькій у Львові.

Трьох викрадачів затримали. Ними виявилися мешканці Червонограда, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Звільнена дівчина жива та неушкоджена - з нею працює психолог.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України та ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - позбавлення волі на строк до десяти років.

Раніше повідомлялося, що у Харкові водій маршрутки "викрав" поліцейського, який зупинив його через порушення правил перевезення під час карантину.

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Автор: Людмила Жерновська