Родина жертви займалася підприємництвом.

В Одесі судитимуть учасників організованого злочинного угруповання, які навесні викрали юнака, вивезли до Києва і вимагали за його звільнення 1 млн доларів.

Як передають у прес-службі Одеської обласної прокуратури, завершено розслідування щодо шести учасників організованої групи за фактами викрадення людини та вимагання (ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27 , ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України).

Встановлено,що зловмисники в березні поточного року викрали в Одесі юнака, сім'я якого займається підприємницькою діяльністю, і вимагали від родичів 1 млн дол.

"Після викрадення вони доставили жертву до Києва, де були затримані правоохоронцями. Потерпілого звільнили", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в ході обшуків виявлено та вилучено речові докази, проведено низку експертиз.

Всім учасникам організованої групи повідомлено про підозру, п'ятьом з них обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, а одному - цілодобовий домашній арешт.

Наразі підозрюваним та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

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Як повідомляв УНІАН, 26 березня в Києві та Одесі була затримана група зловмисників - вихідців із Закавказзя - які викрали 20-річного юнака і вимагали за його звільнення 1 млн дол. У регіональному главку Нацполіції заявили, що юнака викрали в Одесі в ніч з 23 на 24 березня. Вивезли автомобілем до Києва, в орендованій в центрі квартирі кілька днів тримали зв'язаним. На мобільний телефон його старшого брата надійшло повідомлення про викуп у розмірі 1 млн дол.

Також оперативники затримали замовника викрадення: з'ясувалося, що у нього був конфлікт з батьком заручника – місцевим фермером. Викравши сина, зловмисник вирішив опоненту так помститися.

Автор: Лариса Козова