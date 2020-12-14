Загорівся дах заводу / фото "Київ оперативний"
У столиці горить Київський вітамінний завод, що знаходиться на вулиці Копилівська, 38 у Подільському районі.
Про це повідомляє Київ оперативний у своєму Telegram-каналі.
За їхніми даними, палає дах заводу.
«На місці вже працюють пожежні рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій», - йдеться у повідомленні.
Інформації про причини пожежі наразі немає.
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