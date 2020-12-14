Інформації про причини пожежі наразі немає.

У столиці горить Київський вітамінний завод, що знаходиться на вулиці Копилівська, 38 у Подільському районі.

Про це повідомляє Київ оперативний у своєму Telegram-каналі.

За їхніми даними, палає дах заводу.

«На місці вже працюють пожежні рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій», - йдеться у повідомленні.

Інформації про причини пожежі наразі немає.

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Автор: УНІАН