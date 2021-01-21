На доручення Президента буде створено Державну комісію для з'ясування причин трагедії.

Через трагічну пожежу в нелегальному будинку для літніх людей в Харкові Кабінет міністрів збереться на позачергове засідання.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, на доручення Президента буде створено Державну комісію на чолі з Міністром розвитку громад та територій, яка буде встановлювати причини трагедії.

Пожежа в будинку для літніх людей в Харкові

На вулиці Нижня Гиївська в Харкові виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку, де було обладнано дім для літніх людей "Золотий час".

Наразі відомо про 15 загиблих та 9 постраждалих.

Місцева влада стверджує, що за визначеною адресою офіційно не зареєстровано жодного будинку для літніх людей.

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Автор: Дмитро Захаров