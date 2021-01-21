Уряд відреагував на пожежу в Харкові / фото Суспільне
Через трагічну пожежу в нелегальному будинку для літніх людей в Харкові Кабінет міністрів збереться на позачергове засідання.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, на доручення Президента буде створено Державну комісію на чолі з Міністром розвитку громад та територій, яка буде встановлювати причини трагедії.
Пожежа в будинку для літніх людей в Харкові
- На вулиці Нижня Гиївська в Харкові виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку, де було обладнано дім для літніх людей "Золотий час".
- Наразі відомо про 15 загиблих та 9 постраждалих.
- Місцева влада стверджує, що за визначеною адресою офіційно не зареєстровано жодного будинку для літніх людей.
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