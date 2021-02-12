Кількість постраждалих в результаті інциденту не відома.

У ніч на п'ятницю, 12 лютого в Києві, в Конча-Заспі сталася серйозна пожежа.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

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"Серйозна пожежа сталася сьогодні вночі в Конча-Заспі. Інформація про постраждалих уточнюється", - сказано в підписі до відео.

Згідно з наданими даними, причина пожежі поки не встановлена. Кількість постраждалих в результаті інциденту також не відома.

Увага! У відео міститься ненормативна лексика!

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Автор: УНІАН