Причина пожежі поки не встановлена / скріншот з відео
У ніч на п'ятницю, 12 лютого в Києві, в Конча-Заспі сталася серйозна пожежа.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
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"Серйозна пожежа сталася сьогодні вночі в Конча-Заспі. Інформація про постраждалих уточнюється", - сказано в підписі до відео.
Згідно з наданими даними, причина пожежі поки не встановлена. Кількість постраждалих в результаті інциденту також не відома.
Увага! У відео міститься ненормативна лексика!
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