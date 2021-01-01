Вогонь перекинувся на сусідню квартиру поверхом нижче.

У Миколаєва феєрверк потрапив на балкон в багатоповерховому будинку.

Читайте такожУ Києві горіла багатоповерхівка, є постраждалийПро це пишуть НикВести.

У новорічну ніч у багатоповерховому будинку по вулиці Садова,18 феєрверк потрапив у балкон на 7 поверсі і той загорівся.

У квартирі нікого не виявилося. Зазначається, що вогонь перекинувся на сусідню квартиру поверхом нижче.

На місці події працюють три машини рятувальників, газова служба та карета швидкої допомоги.

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Автор: УНІАН