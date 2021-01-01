У квартирі нікого не виявилося / фото НикВести
У Миколаєва феєрверк потрапив на балкон в багатоповерховому будинку.
Читайте такожУ Києві горіла багатоповерхівка, є постраждалийПро це пишуть НикВести.
У новорічну ніч у багатоповерховому будинку по вулиці Садова,18 феєрверк потрапив у балкон на 7 поверсі і той загорівся.
У квартирі нікого не виявилося. Зазначається, що вогонь перекинувся на сусідню квартиру поверхом нижче.
На місці події працюють три машини рятувальників, газова служба та карета швидкої допомоги.
фото НикВести
фото НикВести
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