У районі НП утворилися гігантські затори.

Сьогодні в Приморському районі Одеси рятувальники ліквідували пожежу у 25-поверховому житловому комплексі «Апельсин».

Як повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області, 13 квітня о 7:11 до служби порятунку надійшла інформація про займання офісу на 24-му поверсі багатоповерхового житлового будинку за адресою вул. Середньофонтанська, 35.

Як з'ясувалося, сталося загоряння офісного приміщення на 24-му поверсі 25-поверхового житлового будинку. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику «Пожежа 1 Біс».

Рятувальники ліквідували пожежу о 08:07 на площі 60 кв. м. Загиблих і постраждалих немає.

З будівлі по сходових маршах самостійно евакуювалися 55 осіб.

Від ДСНС залучалися 13 одиниць техніки, а також 50 осіб особового складу.

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Як повідомляють у соціальних мережах очевидці, через пожежу в ЖК «Апельсин» на дорогах в районі НП утворилися гігантські затори. Поліцейські перекрили вулицю - по Середньофонтанській автомобілі не пропускали, направляючи транспорт через район Фонтану.

«Величезні затори ... Поки пожежники розмотували рукави, поліцейські пробігли по всіх поверхах і евакуювали всіх людей по сходах», - повідомляють очевидці.

Люди стверджують, що на всіх поверхах висотної будівлі багато диму і дуже важко дихати. Крім того, як зазначають місцеві жителі, на сходах у гідрантах нібито не було води, що ускладнило роботу пожежників.

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Автор: Лариса Козова