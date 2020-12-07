Вигоріло 500 кв. м. Збиток встановлюється..

У курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району Одеської області невідомі підпалили базу відпочинку.

Читайте такожВ Одесі невідомі спалили іномарку видавця журналу (фото)Як повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, 7 грудня о 5:37 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння на території бази відпочинку «Чорноморські зорі», розташованої в Затоці, вул.Приморській, 39.

Підрозділи рятувальників на місце НП прямували за підвищеним номером виклику.

Як з'ясувалося, сталося загоряння чотирьох одноповерхових дерев'яних будинків для відпочинку. О 6:25 вогнеборці пожежу локалізували та о 07:10 ліквідували пожежу на площі 500 кв. м.

Відпочиваючих, загиблих і постраждалих - немає. Ймовірна причина пожежі - підпал. Збиток - встановлюється. Від ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 21 осіб особового складу. На місці працює поліція.

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Автор: Лариса Козова