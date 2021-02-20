У ніч на 20 лютого сталася пожежа в пологовому будинку №5 Одеси.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області.
На місці події рятувальники встановили, що горить майно у побутовому приміщенні на третьому поверсі пологового будинку.
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«До прибуття підрозділів ДСНС адміністрацією закладу були евакуйовані 74 людини, з яких 46 жінок, 16 немовлят та 12 медичних працівників. Загиблих та постраждалих немає», – інформують у службі.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки у холодильнику.
На місце пожежі виїжджало 10 одиниць пожежної техніки та 49 вогнеборців особового складу.
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