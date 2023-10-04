Ватажка угруппування і трьох учасників затримали "на гарячому".

У результаті спецоперації у Кіровоградській та Одеській областях нейтралізовано кримінальне угруповання, що тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців південних областей нашої держави.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Управління СБ України в Одеській області. Зловмисники здійснювали розбійні напади на місцевих жителів та вимагали в них гроші, автомобілі та нерухоме майно. У разі незгоди платити "данину" бандити погрожували викраденням потерпілих та фізичною розправою над ними та їхніми близькими.

Задокументовано, що затримані створили штучну конфліктну ситуацію з мешканцем Одещини, з якого потім вимагали "переписати" власну квартиру на одного з рекетирів.

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Крім того, учасники угруповання продавали зброю та боєприпаси, залишені російськими окупантами на місцях активних бойових дій. Своїх клієнтів шукали через власні зв’язки, у тому числі серед представників кримінального середовища.

Співробітники СБУ затримали лідера банди і трьох її учасників "на гарячому" – зловмисники намагалися продати автомат Калашникова та великокаліберний кулемет. За товар бандити сподівались одержати 5,5 тис. американських доларів.

За даними слідства, угруповання організував мешканець Одещини, який раніше притягувався до відповідальності за тяжкі злочини. Встановлено, що під час нападів на громадян зловмисники діяли з крайньою жорстокістю і застосовували насильство до потерпілих. У подальшому вони планували поступово поширювати свій злочинний вплив на різні регіони України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за шістьма статтями Кримінального кодексу України. Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Спецоперація у Кропивницькому

У серпні 2023 року у Кропивницькому затримали депутата міськради, який очолював групу рекетирів. СБУ провела спецоперацію та нейтралізувала злочинне угруповання рекетирів, яке очолював чинний депутат міської ради Дмитро Терзов.

Злочинці "вибивали" 92 тис. доларів з місцевого підприємця, з яким депутат має спільний бізнес. За даними слідства, до складу банди входили місцеві кримінальники, які спеціалізувалися на рекеті.

За вказівкою ватажка групи вони вимагали гроші з місцевих жителів під вигаданими приводами, а у разі відмови – застосовували психологічний тиск, фізичне насильство та погрози вбивства.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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